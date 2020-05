Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ohne Helm, ohne Versicherungsschutz, ohne Führerschein - Wer wurde gefährdet? - Zeugen für PKW-Diebstahl gesucht - Gartenzaun beschädigt - Sonstiges

Waiblingen: Unfall beim Spurwechsel

Am Dienstag um 18:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lenker eines VW Golf die Straße An der Talaue. Im letzten Moment beschloss er nach links auf die L1142 abzubiegen. Kurz vor der Ampelanlage wechselte er hierzu auf die Linksabbiegespur und übersah hierbei einen PKW Mazda eines 40-jährigen Fahrers, welcher sich bereits auf der Abbiegespur befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Waiblingen: Mit Fahrradfahrer kollidiert

Am Dienstag um 21:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Lenkerin eines PKW Ford den Waldmühlenweg in Richtung Talstraße. An der Kreuzung zur Talstraße wollte die Ford-Lenkerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 62-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Waiblingen: Ohne Helm, ohne Versicherungsschutz, ohne Führerschein

Am Dienstag um kurz nach 21:15 Uhr stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Waiblingen auf der Beinsteiner Straße einen Rollerfahrer fest, dessen Sozius keinen Helm trug. Zudem war an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Daraufhin beschloss die Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und dem Schriftzug "Stopp Polizei" hielt der Rollerfahrer nicht an. Erst mit weiteren hinzugezogenen Streifenwagen gelang es in der Schorndorfer Straße auf Höhe des Freibades, den 16-jährigen Roller-Fahrer und seinen ebenfalls 16-jährigen Sozius zu stoppen. Hierbei stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Waiblingen: Wer wurde zwischen Hegnach und der Westumfahrung gefährdet?

Am Montag zwischen 17:50 Uhr und 18 Uhr befuhr eine 36-jährige Lenkerin eines PKW Audi die Landstraße 1142 von Hegnach in Richtung Kleinhegnach. Auf der Strecke wurde sie über den Linksabbiegestreifen in Richtung Kleinhegnach von einem blauen PKW BMW 316i überholt, welcher sehr knapp vor der Audi-Lenkerin wieder einscherte, so dass diese stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend gefährdete der BWM-Fahrer noch weitere Verkehrsteilnehmer, indem er trotz Gegenverkehr bzw. an einer unübersichtlichen Kuppe überholte. Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 14:15 Uhr wurde entweder in der Neustädter Straße oder in der Rathausstraße in Beinstein ein PKW Ford Focus beschädigt, welcher dort geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Stuttgart-Möhringen / Fellbach: Zeugen für PKW-Diebstahl gesucht

Polizeibeamte haben nach einem Zeugenhinweis am Montagabend (04.05.2020) in Fellbach Oeffingen einen in Stuttgart gestohlenen Chrysler Voyager entdeckt (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 04.05.2020). Ein Jogger bemerkte gegen 19.30 Uhr an einem Feldweg zur Hofener Straße einen unfallbeschädigten Chrysler und alarmierte die Polizei. Offenbar war der Fahrer gegen einen Zaun eines Gartengrundstückes gefahren und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Wagen am Vortag in Stuttgart-Möhringen durch Unbekannte gestohlen worden war. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in der Straße Lindenstieg gemeldet. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort. Es konnte kein Brand festgestellt werden. Die Bewohner hatten vergessen den Backofen abzuschalten, was dann zur Rauchentwicklung geführt hatte.

Fellbach: Gartenzaun beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen 21.04.2020 und 05.05.2020 an einem Gartengrundstück am Freudenberg mehrere Zaunelemente beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Pflanzenmarktes in der Stuttgarter Straße geparkten Opel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei Fellbach bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Unfall auf B14

Ein 53 Jahre alter Ford Transit-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17:30 Uhr die B14 in Richtung Backnang. Kurz vor dem Kappelbergtunnel musste ein vorausfahrender 68-Jähriger seinen Ford Kuga aufgrund des Rückstaus abbremsen. Dies übersah der Transit-Fahrer und fuhr auf den Kuga auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Rudersberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen kurz vor 8:00 Uhr war ein 25-jähriger Kawasaki-Lenker auf er L1080 von Rudersberg in Richtung "Rettichkreisel" unterwegs. Als er einen vorausfahrenden PKW, trotz Überholverbots, überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW Caddy einer 35-jährigen. Es kam zu einem seitlichen Kontakt zwischen dem Motorradfahrer und dem Caddy. Dabei geriet der Kawasaki-Fahrer ins Schlingern und steuerte auf der Gegenfahrbahn auf einen Audi zu. Der 36-jährige Audi-Fahrer konnte mit seinem Wagen in den Straßengraben ausweichen. Der Motorradfahrer kam letztlich zu Fall. Er wurde bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der Audi musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die L1080 war zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

Schorndorf: Traktor verunfallt nach technischem Defekt

Gegen 16:45 Uhr am Dienstag war ein 64-jähriger mit einem Traktor der Marke New Holland in der Göppinger Straße unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts versagten bei dem Traktor offenbar die Bremsen, so dass dieser an zwei am Kreisverkehr wartenden PKW über eine Verkehrsinsel vorbeifuhr. Im Kreisverkehr konnte der Fahrer seinen Schlepper nicht anhalten, weshalb dieser mit einem dort fahrenden Audi Q3 einer 58-Jährigen zusammenstieß. An dem Audi entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Traktor war aufgrund des Defekts nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

