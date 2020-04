Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer (15.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Verletzungen hat sich ein 31-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Rottweiler-/Lupfenstraße zugezogen. Ein 70-jähriger Citroen-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtberechtigten Mountainbiker, der sich an der Hüfte verletzte. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte den Radler, der keinen Helm getragen hatte, und brachte ihn ins Krankenhaus. Am Citroen C 5 entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell