Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: E-Bike gewaltsam entwendet, Unfälle, Brand und Flucht vor Polizei

Aalen (ots)

Aalen: E-Bike gewaltsam entwendet

Ein 15-Jähriger war am frühen Dienstagabend mit einem Kumpel gegen 17.45 Uhr in der Jahnstraße unterwegs. Dort trafen sie auf einen 19-Jährigen, mit dem sie ins Gespräch gerieten und dieser eine Probefahrt mit dem E-Bike des 15-jährigen wünschte. Nachdem dieser abgelehnt hatte, drohte der 19-Jährige ihm Schläge an, woraufhin der 15-jährige sein Rad schließlich herausgab. Das E-Bike konnte wenige Zeit später in der Gartenstraße aufgefunden werden. Der Verdacht richtet sich gegen den 19-Jährigen, der sich dort ebenfalls aufhielt. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem E-Roller gegen 15.20 Uhr die Hofherrnstraße und wollte von dieser nach links in die Steinertgasse einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte vom Roller. Er wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Westhausen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofs fuhr am Dienstagnachmittag eine 19-jährige Audi-Lenkerin gegen 16.50 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Brand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstagnachmittag gegen 13.10 Uhr in der Lettengasse zum Brand eines Pelletofens. Da der Brand durch die Bewohner selbst gelöscht werden konnte, mussten die verständigten Feuerwehren Hohenstadt und Abtsgmünd nicht mehr eingreifen. Es entstand lediglich starke Rauchentwicklung im Gebäude. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Böbingen/Essingen: Pkw-Lenker flüchtete

Als am Mittwochmorgen ein 22-jähriger Pkw-Lenker bemerkte, dass die Polizei auf der B 29 im Bereich Böbingen Geschwindigkeitsmessungen durchführte, bremste er sein Fahrzeug ab, wendete verbotener Weise auf der Bundesstraße und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aalen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann in Essingen in der Margarete-Steiff-Straße anhalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und wohl unter Drogeneinwirkung stand. Er musste die Ordnungshüter deshalb mit zur Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Ermittlungen dauern an.

Neuler: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück einen geparkten Pkw Daimler-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Rettungswagen kontra Pkw

Nach dem Überholen eines vorausfahrenden Pkw streifte der 19-jährige Lenker eines Rettungswagens, der am Dienstagnachmittag gegen 13.50 Uhr mit Sondersignal auf der Südtangente in Richtung Röhlingen unterwegs war, beim Wiedereinscheren eine 58-jährige Citroen-Lenkerin. Diese hatte beim Erkennen des Rettungswagens ihre Geschwindigkeit verringert und ihr Fahrzeug nach rechts gelenkt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Beim Befahren der B 29 kollidierte am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr eine 62-jährige Fiat-Lenkerin auf Höhe der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-West mit einem Rehbock, der die Fahrbahn querte. Das Tier wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Iggingen-Brainkofen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag eine 39-jährige Honda-Lenkerin, als sie gegen 18.10 Uhr aus Unachtsamkeit in der Leinzeller Straße auf einen verkehrsbedingt vor ihr abbremsenden Seat-Lenker auffuhr. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

