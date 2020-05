Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto rollt davon- Fahrerin wird schwer verletzt - Brennende Hecke - Sachbeschädigungen - Bushaltestelle beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung auf Schulhof

Zwischen dem 30.04. und dem 03.05. wurden auf einem Schulhof in der Friedrichstraße von Unbekannten von einer Betonmauer Platten weggerissen und anschließend auf dem Schulhof verteilt. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Haller Straße an dem Garagenrolltor einer Werkstatt ein Scheibenelement eingeschlagen und beschädigt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Unterschneidheim: Bushaltestelle beschädigt

An dem Buswartehäuschen in der Tannhäuser Straße wurde am Sonntagabend kurz vor Mitternacht die an der Südseite befindliche Sicherheitsglasscheibe beschädigt und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht.

Lorch: Diebstahl aus Pkw

Ein Unbekannter gelangte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einen Pkw Citroen, der vermutlich unverschlossen im Irenenweg abgestellt war. Nachdem er das Fahrzeug durchsucht hatte, entwendete er einen kleinen Bargeldbetrag, zwei Jacken sowie zwei Kaffeebecher.

Gschwend: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag auf das Buswartehäuschen in der Hagstraße mit grüner Farbe einen Schriftzug sowie eine Figur aufgesprüht und einen Schaden von ca. 150 Euro verursacht.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Rathaustiefgarage ein dort geparkter PKW Mercedes-Benz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Durlangen: Brennende Hecke

Am Dienstag um kurz nach 13 Uhr wollte eine 71-jährige Frau in der Täferroter Straße mit einem Bunsenbrenner Unkraut entlang einer Hecke vernichten. Hierbei gerieten etwa 2 Meter der Hecke in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Durlangen gelang es der Eigentümerin jedoch selbst die Hecke wieder zu löschen.

Röhlingen: Auto rollt davon- Fahrerin wird schwer verletzt

Am Dienstag um 13:30 Uhr befuhr eine 60-jährige Lenkerin eines Opel Meriva die Jungfernstraße bergaufwärts. Oben angekommen hielt sie an und stieg aus ihrem Fahrzeug aus, ohne dieses gegen das Wegrollen zu sichern. Nachdem der PKW rückwärts rollte, versuchte die Frau das Fahrzeug zu halten bzw. in das Fahrzeug zu gelangen. Hierbei wurde sie etwa 120 Meter mitgeschleift und dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW rollte anschließend noch weiter und prallte in einer Hofeinfahrt gegen eine Gartenmauer. An dem Fahrzeug entstand hierbei Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

