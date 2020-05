Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Joggerin bedroht & Kompletträder entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Unfall im Kreisverkehr

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 23:15 Uhr im Kreisverkehr zwischen den Kreisstraßen 1911 und 1850. Ein 47 Jahre alter Iveco-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 31-jährigen Jeep-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Fellbach-Oeffingen: Joggerin bedroht

Eine 43-jährige Frau joggte am Montagabend den Kirschenweg entlang, als sie gegen 20:40 Uhr von einem 24-jährigen Mann angesprochen wurde. Als sie nicht reagierte, stellte sich der Mann in den Weg der Frau und bedrohte sie. Hierbei hielt er eine Zeltstange in der Hand. Die Joggerin begann anschließend zu schreien, woraufhin eine Rollerfahrerin auf die Situation aufmerksam wurde und einschritt. Nun wollte der Mann den Zündschlüssel aus dem Roller ziehen, was ihm allerdings misslang. Obwohl der Mann versuchte, die Rollerfahrerin am Telefonieren zu hindern, gelang es ihr, ihren Ehemann zu verständigen, der kurze Zeit später mit einem Pkw dazukam. Auch er wurde vom 24-Jährigen bedroht, dieser schlug zudem mit der Stange auf den Pkw ein und beschädigte diesen. Der Mann wurde von den hinzugerufenen Beamten in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Dienstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Backnang-Maubach: Diebstahl von Kompletträdern - Zeugen gesucht

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Saalfeldener Straße wurden in der Zeit von Donnerstag bis Samstag vier Kompletträder mit Alufelgen der Marke Alutec im Gesamtwert von 1300 Euro entwendet. Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191-9090 entgegen.

Leutenbach: Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 15.15 Uhr auf der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang. Eine 45-jährige Honda-Fahrerin musste ihren Pkw stark abbremsen, was der nachfolgende 50-jährige LKW-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Dabei wurden die Fahrerin und der 47-jährige Beifahrer im Honda leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Murrhardt: Pkw gegen Motorrad

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 13.40 Uhr, als er von der Fornsbacher Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Er bremste ab und ließ den Gegenverkehr passieren. Dies erkannte die nachfolgende 23-jährige Fahrerin eines VW Golf zu spät. Sie touchierte das Motorrad leicht, wodurch dieses umkippte. Der entstandene Sachschaden wird auf lediglich 200 Euro geschätzt.

