POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Außenzaun der LEA beschädigt - Unfälle

Aalen: Farbschmierereien

Mit grüngelber Farbe besprühten Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag die Fassade des Eingangsbereiches der Uhland-Realschule in der Turnstraße. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: 600 Euro Sachschaden

Auf rund 600 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag entstand. Kurz vor 10.30 Uhr streifte ein 54-Jähriger beim Einfahren auf einen Firmenhof in der Rudolf-Eber-Straße mit seinem Lkw einen weiteren Lkw, der auf einem Parkstreifen stand.

Oberkochen: Aufgefahren - 16.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 44-Jähriger seinen Pkw Audi Q3 am Montagmittag kurz nach 13 Uhr auf der Heidenheimer Straße anhalten. Ein 40-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Skoda auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Aalen: Kradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mit ihrer Honda befuhr eine 16-Jährige am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr die Ebnater Steige von Unterkochen in Richtung Ebnat. Dort verlor die Jugendliche auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Da die 16-Jährige vor dem Aufprall abgesprungen war, erlitt sie lediglich leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montagvormittag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Audi beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 11 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 1000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 56-Jähriger, dass ein vor ihm die Untere Wöhrstraße befahrender Pkw BM verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf, wobei am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Außenzaun der LEA beschädigt

Auf rund 1200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Sonntagmorgen 9 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr verursachten, als sie den Außenzaun an der Ostseite der LEA beschädigten. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen-Härtsfeldhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Sattelzuggespann die abschüssige Röhrbachstraße in Fahrtrichtung Utzmemmingen. Beim Durchfahren einer Kurve kam er mit seinem Gespann zu weit nach links, wo er den entgegenkommenden Pkw Nissan eines 67-Jährigen streifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Steigberg und Rötlen erfasste eine 51-Jährige am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr mit ihrem Pkw Opel ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Laternenmast gefahren

Mit ihrem Pkw Nissan fuhr eine 43-Jährige am Montagabend kurz nach 19 Uhr gegen eine in der Goethestraße aufgestellte Straßenlaterne. Über die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 7 und 18 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Oderstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Kreisverkehr in der Hauptstraße missachtete eine 73-jährige Ford-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt eines 17 Jahre alten Kradfahrers. Dieser stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 83-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw VW auf die Degenfelder Straße ein. Dabei übersah er den Pkw einer 30-Jährigen und streiften diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Opel beschädigte ein 78-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen Pkw Renault, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Elektromarktes im Mühlweg.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler II

Rund 2500 Euro Schaden verursachte eine 54-Jährige am Montagmittag gegen 14 Uhr, als sie beim Einparken ihres Pkw Mercedes Benz einen in der Hospitalgasse stehenden Pkw Nissan beschädigte.

