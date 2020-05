Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gegenstand auf Bundesstraße geworfen, Farbschmierereien, Einbruch, Brand, Drogendealer in Untersuchungshaft u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Gegenstand auf Bundesstraße geworfen - Zeugen gesucht

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war am Sonntagabend gegen 21:50 Uhr auf der B 29 in Richtung Aalen unterwegs. Kurz vor dem Grafenbergtunnel beobachtete er eine Person, die einen Gegenstand von der Brücke warf. Dieser Gegenstand prallte auf die Windschutzscheibe des Lkw. Glücklicherweise reagierte der Lkw-Fahrer besonnen, sodass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Gegenstand um eine PET-Flasche handeln. Der Lkw-Fahrer gab später an, dass es sich beim Täter um eine große, dunkel gekleidete, schlanke Person gehandelt haben soll. Diese war evtl. mit einem kleinen weißen Pkw unterwegs. Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Weitere Farbschmierereien

Nachdem bereits am Vormittag über Farbschmierereien an einer Hausfassade in der Untermühlstraße berichtet wurde, wurde zwischenzeitlich bekannt, dass es in den vergangenen Tagen im Raum Welzheim zu weiteren ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen kam. So wurden diverse Stromverteilerkästen sowie die Kastell-Realschule ebenfalls mit Farbe beschmiert. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei sämtlichen Taten um denselben Täter handelt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 928120 entgegen.

Fellbach: Einbruch in das Evangelische Gemeindehaus

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Montag, 7:30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in das Evangelische Gemeindehaus in der Seestraße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden diverse Büros aufgesucht und Schränke und Schubladen geöffnet, aber nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Montag, 6:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Pestalozzistraße abgestellten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 2700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Burgstetten-Burgstall: Brand in Toilette der Aussegnungshalle

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend geriet ein Mülleimer in der öffentlichen Toilette der Aussegnungshalle im Kelterweg in Brand. Hierdurch entstand in der Toilette insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Schorndorf: Drogendealer in Untersuchungshaft

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Rauschgiftermittlungsgruppe Schwäbisch Gmünd am vergangenen Mittwoch einen 38-jährigen Drogendealer festnehmen. Bei seiner Festnahme in einer Bankfiliale am Oberen Marktplatz hatte der Mann rund 500 Gramm Amphetamin bei sich, die sichergestellt werden konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Tatverdächtige vergangenen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde daraufhin für die Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Fellbach: Kommissar Zufall fördert größere Drogenmenge zu Tage

Im Rahmen einer Polizeistreife fiel Beamten des Polizeireviers Fellbach am Montag, den 27.04.2020 deutlicher Marihuana-Geruch aus einem gekippten Fenster in der Königstraße auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten die Beamten einen Durchsuchungsbefehl erwirken. Zusammen mit Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Waiblingen wurde die Wohnung dann betreten. Neben den beiden Bewohnern im Alter von 29 und 43 Jahren wurde eine 39-jährige Frau angetroffen. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Cannabispflanzen, loses Marihuana, Verpackungsutensilien und auch einen selbstgebauten Sprengkörper. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden das Trio wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu.

Aspach: Zeugen nach Verfolgung auf Landstraße gesucht

Ein 33-jähriger Autofahrer war am Freitag, gegen 13:45 Uhr mit seinem VW zunächst auf der L 1115 in Richtung Backnang unterwegs. Im Bereich der Friedhofskreuzung sah er im Gegenverkehr den VW einer Verwandten, mit der es offensichtlich bereits seit geraumer Zeit zu Streitigkeiten kommt. Aus diesem Grund versperrte er der 53-Jährigen den Weg, sodass diese eine Vollbremsung einleiten musste. Im weiteren Verlauf kam es kurz zum Streit, der Frau gelang es aber schließlich, die Fahrt in Richtung Aspach fortzusetzen. Der 33-Jährige folgte ihr und versuchte mehrfach, seine Verwandte zu überholen, was ihm aber letztlich nicht gelang. Die Frau begab sich schließlich auf ein Tankstellengelände und bat dort um Hilfe, woraufhin der Mann weiterfuhr. Das Polizeirevier Backnang sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und evtl. vom VW-Fahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07191 9090 zu melden.

