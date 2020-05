Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung auf Spielplatz - Holzdiebstahl - Diebstahl von Firmengelände - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Sachbeschädigungen in der Mainacht - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Montagmorgen befuhr eine 59-jährige VW-Lenkerin gegen 6.50 Uhr die L 1080 und wollte nach links auf die K 3204 in Fahrtrichtung Aalen abbiegen. Der nachfolgende 62-jährige Mercedes-Lenker bemerkte dies zu spät, setzte zum Überholen der Pkw-Lenkerin an, wodurch es zur Kollision kam. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Am vergangenen Donnerstagvormittag wurde durch einen Bauhofmitarbeiter festgestellt, dass auf dem Spielplatz Streitweiher in der Lutstruter Straße die Sprossen des Klettergerüstes abgeschlagen sowie die vier runden Aufstiegs-Holzsprossen zum Spielturm der Kinderrutsche und die Rinde eines Laubbaumes in einer Höhe zwischen 67 und 97 cm beschädigt wurden.

Aalen-Dewangen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3239 zwischen Fachsenfeld und Dewangen kam am Sonntagnachmittag eine 18-jährige Pkw-Lenkerin gegen 15.30 Uhr aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, wo sich ihr Pkw überschlug und nach ca. 50 Metern neben der Straße auf der dortigen Wiese auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrzeuglenkerin, welche sich alleine im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Bopfingen: Wildunfall

Als am Montagmorgen mehrere Rehe die Fahrbahn der L 1070 querten, kollidierte ein in Richtung Bopfingen fahrender 44-jähriger Opel-Lenker mit einem der Tiere, das anschließend weiterlief. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Ellwangen: Unfall beim Türöffnen

Auf einem Kundenparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße öffnete ein 65-jähriger Seat-Lenker gegen 12.10 Uhr unachtsam die Fahrertüre seines Fahrzeuges und beschädigte dabei den gerade dort fahrenden Pkw eines 71-jährigen VW-Lenkers. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro be ziffert.

Mutlangen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 41-jährige Seat-Lenkerin kam am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr auf der B 298 alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Kurvenpfosten sowie ein Leitpfosten. Da durch den Unfall Öl aus dem Fahrzeug auslief, wurde die Straßenmeisterei verständigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.800 Euro beziffert.

Lorch: Holzdiebstahl

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurden im Gewann Lindenberg ca. 1 Raummeter Eichenholz sowie Buchenholz, zugesägt auf 30 cm bzw. 60 cm Länge, im Wert von ca. 80 Euro entwendet.

Spraitbach: Diebstahl von Firmengelände

Von einem Firmengelände in der Hirenbachstraße wurden zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr, ein Minibagger, zwei Baggerschaufeln, zwei Leitern sowie aus einem unverschlossenen Container ca. 20-30 Seile und Spanngurte entwendet. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel. 07176/6562.

Gschwend: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Unbekannten besprühten zwischen dem 30.04. und dem 03.05. auf einem Vereinsgelände in der Steingasse die Garage, die Bandenwerbung sowie den Imbisswagen mit Symbolen und Schriftzeichen in gelber, roter und blauer Farbe

Mutlangen: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien II

Zwischen 00:45 Uhr und 04:25 Uhr in der Mainacht beschädigten bislang unbekannte Vandalen mindestens 11 verschiedene Gebäude mit Hakenkreuzen und diversen Schriftzügen. An Gebäuden im Bereich Ringstraße, In der Breite und am Rathaus wurden die Wände beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Essingen: Sachbeschädigungen in der Mainacht

Im Bereich des Schlossparkes und im Bereich eines Einkaufsmarktes wurden zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, diverse Farbschmierereien auf Skulpturen gesprüht. Zudem wurde eine Sitzbank im Schlossgarten in einen Teich geworfen. Bei dieser sinnlosen Zerstörungswut entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

