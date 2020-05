POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Feuerwehreinsatz, Farbschmierereien, Raser ertappt u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Großheppach: Geparkte Autos touchiert

Ein 84 Jahre alter Mann befuhr am Sonntagvormittag, gegen 9:45 Uhr mit seinem Smart die Grunbacher Straße entlang. Hierbei kam er aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere geparkte Fahrzeuge. Das Auto des Seniors musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Rentner selbst wurde beim Unfall nicht verletzt.

Weinstadt-Schnait: Motorradfahrerin gestürzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 47 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 14 Uhr in der Weinstraße. Die Bikerin fuhr mit ihrer Suzuki von Manolzweiler kommend in Richtung Schnait entlang und kam in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Samstag, 10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Straße Linsenhalde ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der Schaden am aufgehebelten Fenster, über das sich die Einbrecher Zutritt zum Gebäude verschafften, wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Raucher löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 22:45 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Winnenden am Samstagabend zum Altenheim in der Gerberstraße aus, da dort der Brandalarm ausgelöst hatte. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - ein Bewohner des Heims hatte beim Rauchen den Alarm ausgelöst und so kurzzeitig für Wirbel in der Seniorenresidenz gesorgt.

Schorndorf: Zeuge nach Unfall auf Supermarktparkplatz gesucht

Am Samstagmorgen gegen 7:20 Uhr beschädigte eine 72 Jahre alte Ford-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudersberger Straße einen geparkten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und den Fahrer des Mazda über den Unfall sowie das Kennzeichen der Unfallverursacherin informiert. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes sucht das Polizeirevier Schorndorf nun diesen Unfallzeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Welzheim: Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9:35 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter eine Hausfassade in der Untermühlstraße mit schwarzer Farbe und verursachten hierdurch rund 1000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach-Engelberg: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Samstagnachmittag, 13:45 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Esslinger Straße geparkter BMW auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Raser ertappt

Fast 90 km/h zu schnell war ein 25-jähriger VW-Fahrer am Samstagvormittag, kurz nach 11 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Klaffenbach und Oberndorf unterwegs. Den Raser, der bei erlaubten 70 km/h mit 159 km/h gemessen wurde, erwartet nun neben einem Bußgeld und zwei Punkten auch ein Fahrverbot.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 79-jähriger Skoda Fahrer befuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr die Max-Planck-Straße um die Steinbeisstraße querend auf ein Privatgelände zu fahren. Hierbei übersah er den Smart eines 47-Jährigen, welcher aus Richtung Stuttgarter Straße die Steinbeisstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Fellbach-Schmiden: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 9:45 Uhr wurde ein PKW Peugeot Expert in der Fellbacher Straße an der Fahrertüre auf eine bislang unbekannte Art und Weise beschädigt.

Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 zu melden.

Backnang: Unfall mit Motorrad

Am Sonntag gegen 13.10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Kreisstraße 1843 von Backnang kommend in Richtung Ungeheuerhof. Kurz vor Ortsbeginn kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Großerlach: Feuerwerkskörper gezündet - Zeugenaufruf

Mit Feuerwerkskörpern und Reisigbündeln wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr ein ausgehöhlter Baumstumpf von bislang unbekannten Personen angezündet. Dieser brannte vollständig aus. Aufmerksame Spaziergänger bemerkten das Feuer am Gartenweg Altfürstenhütte und verständigten die Feuerwehr. Diese war mit einem Fahrzeug und neun Mann vor Ort und löschte das Feuer. Hinweise auf die Zündler nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193-352 entgegen.

Backnang: Alkoholisierter Radunfall

Alleinbeteiligt und unter Alkoholeinfluss stürzte ein 33-jähriger Radfahrer am Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr in der Gartenstraße. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab rund 1,6 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

