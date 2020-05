Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach - Unachtsam beim Fahrstreifenwechsel

Am Samstag gegen 11:20 Uhr wollte ein 40-Jähriger mit seinem PKW Jaguar von der Seestraße kommend, die Cannstatter Straße geradeaus in die August-Brändle-Straße überqueren. Auf der Rechtsabbiegerspur neben ihm befand sich ein 37-Jähriger mit seinem PKW Volvo. Dieser wechselte unvermittelt auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei offenbar den PKW Jaguar des 37-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand.

Fellbach - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 11:30 Uhr standen ein 77-jähriger PKW-Suzuki-Fahrer und ein 47-jähriger Audi-Fahrer nebeneinander an der Ampel der Cannstatter Straße in die Schorndorfer Straße. Nachdem beide zum Abbiegen in Richtung Stuttgart losgefahren waren, wechselte der 77-Jährige auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei offenbar den 47-Jährigen. Beide Autos streiften sich und es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

,

Schorndorf - Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Am Samstag gegen 20:20 Uhr wollte eine 48-Jährige mit ihrem PKW Mitsubishi von der Arnoldstraße nach rechts in die Karlstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie offenbar einen 27-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg entlang der Karlstraße fuhr. Der Fahrradfahrer wurde vom PKW erfasst und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

