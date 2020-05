POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim - Auffahrunfall

Am Samstag gegen 09:55 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines PKW Fiat die Haller Straße in stadtauswärtiger Richtung. Vor ihr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Mitsubishi. Beide benutzten am Kreisverkehr zur Willy-Brandt-Straße die Tangente zur Kreisstraße in Richtung Tiefenbach. Der 34-Jährige musste an der Einmündung zur Kreisstraße verkehrsbedingt anhalten, was die 46-Jährige offenbar zu spät erkannte und auf den PKW Fiat auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Mainhardt-Lachweiler - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 11:50 Uhr wollte eine 18-Jährige mit ihrem PKW Daimler von der Forsthausstraße nach links in die Geißelhardter Straße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 60-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler auf der Geißelhardter Straße in Richtung Geißelhardt unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.

