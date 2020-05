POL-AA: Ostalbkreis: Dreister Diebstahl - Ehrlicher Finder - Unbekannter verursachte rund 2500 Euro Sachschaden - Auf frischer Tat ertappt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu. Zur Unfallzeit befuhr sie die Bürglessteige in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Hier kam sie mit ihrem Rad gegen den abgesenkten Bordstein, wodurch sie zu Boden stürzte. Die 64-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: 26-Jähriger musste zur Blutentnahme

Am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr stoppten Beamte des Aalener Polizeireviers in der Stuttgarter Straße einen E-Scooter, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, nachdem an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein entsprechender Test positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Bereits am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr beschädigte ein 42-Jähriger beim Rangieren seines Pkw Hyundai einen Pkw Ford Fiesta, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger am Samstagmittag gegen 13 Uhr seinen Pkw Mercedes Benz an der Einmündung Hofherrnstraße / Steinertgasse anhalten. Ein 37-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Dreister Diebstahl

Eine 88-Jährige, die am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr, vor dem Blumenstand eines Baumarktes im Hasennest stand, wurde dort von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und in ein ca. zweiminütiges Gespräch verwickelt. Als die alte Dame später an der Kasse stand, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. Die mutmaßliche Täterin ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 150 cm groß und schlank. Sie hat blonde Haare und sprach gebrochen Deutsch. In der Geldbörse befanden sich außer rund 200 Euro Bargeld mehrere persönliche Papiere der 88-Jährigen.

Ebenfalls am Samstag wurde einer 69-Jähriger aus ihrer am Körper getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet. Die Frau, die während der Tatzeit in der Wilhelm-Merz-Straße unterwegs war, bemerkte den Diebstahl kurz vor 12 Uhr. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Ehrlicher Finder

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr fand ein 72-Jähriger an der Bushaltestelle in der Frankenstraße insgesamt 850 Euro in verschiedener Stückelung auf. Der ehrliche Mann verständigte die Polizei über seinen Fund, welche über eine Nachbarschaftsbefragung dann tatsächlich den Besitzer des Geldes ermitteln konnte.

Oberkochen: Unbekannter verursachte rund 2500 Euro Sachschaden

Zwischen Donnerstagnachmittag 16 Uhr und Samstagmorgen 9.15 Uhr warf ein Unbekannter einen Holzblock gegen die Türe einer Hütte für Forstarbeiter, die am Waldweg in Richtung Volkmarsberg aufgestellt ist. Auf diese Weise gelangte der Täter in die Hütte, wo er zwei Beile an sich nahm und gegen die Wände der Hütte schlug. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Kettenreaktion

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Fiat fuhr ein 50-Jähriger gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Weilerstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, welcher durch die Wucht des Aufpralles gegen einen vor ihm geparkten Pkw Fiat Punto geschoben wurde. Nach dem Unfall war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Zwei verletzte Fahrzeuginsassen

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 00.15 Uhr ereignete. Wegen eines die Fahrbahn querenden Rehs musste eine 48-Jährige ihren Pkw Opel Astra auf der B 290 zwischen dem Bauhof Ellwangen und Schweighausen abbremsen. Ein 33-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf. Bei dem Unfall erlitten sowohl die 48-Jährige, als auch die Beifahrerin des Kleintransporters Verletzungen.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen

Auf dem Schulhof der Buchenbergschule kam es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hintergrund soll offenbar ein vor wenigen Tagen erfolgter Diebstahl gewesen sein. Mit insgesamt vier Streifenfahrzeugen fuhren Beamte des Ellwanger Polizeireviers die Örtlichkeit an, konnten dort jedoch nur noch einen Teil der Jugendlichen feststellen. Das Polizeirevier Ellwangen hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen.

Wört: Auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend gegen 21.45 Uhr, wie zwei Männer einen Bauwagen aufbrachen, der an der Konradsbronner Straße abgestellt war. Beamte des Polizeireviers Ellwangen fuhren unverzüglich mit mehreren Fahrzeugen die Örtlichkeit an und konnten einen mutmaßlichen Täter im Wald antreffen und vorläufig festnehmen. Die Personalien des 24-Jährigen und seines 21 Jahre alten Mittäters konnten ermittelt werden, so dass die beiden Männer mit entsprechenden Anzeigen rechnen müssen.

Lorch-Waldhausen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntag einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Citroen beschädigte, der zwischen 5.30 und 18 Uhr im Parkhaus Remsdeck und in der Lorcher Straße abgestellt war. An dem beschädigten Fahrzeug wurden rote Lackantragungen festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Eschach: 20-Jähriger im Ausnahmezustand

Offenbar wegen Drogenkonsum befand sich ein 20-Jähriger am Sonntagmittag in einem psychischen Ausnahmezustand. Der junge Mann bedrohte mehrere Personen mit einem Messer. Diese riefen die Polizei zu Hilfe. Der 20-Jährige, der zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatte, kam noch während der Befragung der beteiligten Personen wieder zurück. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 20-Jährige wurde im Anschluss einem Arzt vorgestellt, der ihn in eine Klinik einwies.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem Pkw BMW kam eine 23-Jährige am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1154 von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Die junge Frau blieb unverletzt; der von ihr verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz am Samstagmittag kurz vor 14 Uhr einen im Landhausweg abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Bachstraße / Wiesenstraße missachtete ein 23-Jähriger am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr die Vorfahrt eines 52-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge Opel und Skoda entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Pkw BMW beschädigte ein 55-Jähriger am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr den Kleinbus eines 45-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

