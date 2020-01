Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Lkw übersehen: Frontalzusammenstoß

Ein 35-jähriger Wermelskirchener fuhr am Dienstagmorgen (07.01.), gegen kurz nach 7 Uhr, mit seinem Pkw Hyundai auf der B 51 Neuenhöhe in Richtung Bergisch Born. An der Kreuzung Neuenhöhe / Wüstenhof / Elbringhausen bog er als zweites Fahrzeug nach links in Richtung Wüstenhof ab. Dabei hätte er den Vorrang des entgegen kommenden Verkehrs beachten müssen. Er übersah aber im Gegenverkehr den Sattelschlepper eines 52-jährigen Hückeswageners, so dass es zum Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Der Unfallverursacher klagte nach dem Zusammenstoß über Schwindelanfälle und Übelkeit und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7.000 Euro. (ct)

