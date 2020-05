Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lamm von Weide gestohlen, Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: PKW vs. PKW

Kurz vor 16:00 Uhr am Dienstag wollte eine 72-jährige Hyundai-Fahrerin in der Bernhardsweiler Straße rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden VW Golf eines 72-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Wildunfall

Kurz nach 4:00 Uhr am Mittwoch befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer die L 1040 aus Kirchberg kommend. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Kirchberg querte ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts und wurde von PKW erfasst und getötet. An dem Ford entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Obersontheim: Verkehrsunfallflucht

Gegen 13:00 Uhr am Montag konnte ein Zeuge beobachten, wie ein LKW einen am Rathausplatz geparkten Mercedes beschädigte. Der LKW-Fahrer kümmerte sich nicht um eine Unfallaufnahme und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Zeuge konnte das Kennzeichen erkennen. Auf den LKW-Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu. An dem Mercedes entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Wolptershausen-Cröffelbach: Lamm von Weide gestohlen

Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 19:00 Uhr haben Unbekannte von einer Weide westlich der Bühlertalstraße ein etwa drei Monate altes Lamm gestohlen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

