Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tatverdächtiger nach Überfall in Haft und Unfall

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Lebensmittelmarkt überfallen-Tatverdächtiger festgenommen und in Haft

Ein 18-Jähriger hielt sich am Dienstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Aalener Straße versteckt und wartete den Ladenschluss gegen 20 Uhr ab. Nachdem die 31-jährige Angestellte den Laden abgeschlossen hatte und den Kasseninhalt versorgen wollte, bedrohte der Tatverdächtige sie mit einem Messer und nahm das Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er mit einem niedrigen vierstelligen Betrag. Mehrere Passanten wurden seitens der Geschädigten aufmerksam gemacht und verfolgten den 18-Jährigen. Dieser konnte schließlich kurze Zeit später im Bereich der Bahngleise von der zwischenzeitlich gerufenen Polizei festgenommen werden. Die Geschädigte blieb unverletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Aalen: Omnibus gestreift

In der Bahnhofstraße streifte am Mittwoch eine 56-jährige VW-Fahrerin beim Vorbeifahren einen stehenden Omnibus. Bei dem Unfall, der sich gegen 9.45 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

