Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Graffiti-Sprayer in Hamburger Betriebsbahnhof auf frischer Tat gestellt, Festnahme - Dienst-KFZ der Bundespolizei wird angegangen, weitere Festnahme

Hamburg (ots)

Bundespolizisten konnten Sprayer auf frischer Tat an einem Flixtrain auf den Abstellgleisen eines Hamburger Betriebsbahnhofs stellen und zwei der Täter festnehmen. Ein Beamter der Bundespolizei hatte sich im Laufe des Einsatzes am Fuß verletzt. Er war zur medizinischen Begutachtung mit einem zivilen Dienst-KFZ in ein Krankenhaus gefahren worden. Während der Behandlung versuchte unabhängig vom dem Ausgangssachverhalt ein Mann den vor dem Krankenhaus geparkten Dienstwagen aufzubrechen. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden.

Am 18.12.2019 gegen 23:00 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei im Bereich des Betriebsbahnhofs Langenfelde in der dortigen sogenannten Abstellgruppe drei Personen feststellen, welche gerade einen Flixtrain in Graffiti-Art beschmierten.

Während des nun erfolgten Zugriffs konnten zwei Männer gestellt werden, eine Person ist flüchtig. Die Spur nach der flüchtigen Person konnte zunächst durch einen Diensthund der Bundespolizei aufgenommen werden, verlief sich jedoch dann im Stadtgebiet.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um 21-jährige und 25-jährige deutsche Staatsangehörige. Sie wurden dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt und dort erkennungsdienstlich behandelt. Sie mussten im Anschluss auf freien Fuß gesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizei Hamburg.

Während der Einsatzmaßnahme am Betriebsbahnhof hatte sich ein Beamter der Bundespolizei am Fuß verletzt. Er war durch einen weiteren Bundespolizisten in ein Krankenhaus in Hamburg-Altona gefahren worden.

Nach Übergabe des Verletzten an die Mitarbeiter des Krankenhauses verließ der Bundespolizist das Gebäude und ging in Richtung des geparkten zivilen Dienstwagens der Bundespolizei. Jetzt bemerkte er, dass ein Mann augenscheinlich gerade versuchte, mittels Versuch des Einschlagens einer Seitenscheibe das Fahrzeug, welches nicht als Polizeifahrzeug erkennbar ist, aufzubrechen.

Der 21-jährige Täter versuchte zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung seitens des Bundespolizisten festgenommen werden. Er wurde einer Hamburger Polizeidienststelle und später einer Hamburger Haftanstalt zur Haftprüfung überstellt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Polizei Hamburg.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt: Vandalismus durch Farbschmierereien sind kein Kavaliersdelikt. Neben empfindlich hohen zivilrechtlichen Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, welche über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren vollstreckt werden können, kann insbesondere das Betreten von Gleisanlagen tödlich sein.

Rückfragen bitte an:

Thomas Hippler

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell