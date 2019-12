Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Überprüfung einer augenscheinlich hilflosen Person im Hamburger HBF - Haftbefehl

Hamburg (ots)

Beamte der Bundespolizei überprüften im Rahmen eines Streifengangs im Hamburger Hauptbahnhof einen Mann, welcher einen hilflosen Anschein erweckte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Am 17.12.2019 gegen 02:00 Uhr befand sich eine Streife der Hamburger Bundespolizei im Hauptbahnhof. In einem Wartehäuschen am Bahnsteig 3 fiel den Beamten ein Mann auf, welcher sich in augenscheinlich hilfloser Lage befand, jedoch nur geschlafen hatte.

Die Überprüfung ergab, dass der 31-jährige deutsche Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Festnahme auf Grund eines Haftbefehls wegen Hausfriedenbruchs ausgeschrieben war.

Er wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Da er den haftbefreienden Betrag von 400 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Hamburger Haftanstalt überstellt.

Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

