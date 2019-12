Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: In der S-Bahn: Zivilfahnder nehmen einen Taschendieb fest - dieser wird bereits per Haftbefehl gesucht

Hamburg (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei Hamburg beobachteten in einer S-Bahn einen Mann dabei, wie er im Gedrängel in den Rucksack eines mitreisenden Mädchens griff. Die Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mittels europäischem Haftbefehl gesucht wurde.

Am 12.12.19 gegen 17:00 Uhr befanden sich Zivilfahnder der Bundespolizei in der S-Bahn zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Veddel. Kurz vor dem Erreichen des S-Bahnhofs Veddel konnten sie einen 53-jährigen rumänischen Staatsangehörigen dabei beobachten, wie er unter Ausnutzung des Gedrängels in der S-Bahn einem 13-jährigen deutschen Mädchen in deren Rucksack fasste.

Die Zivilfahnder nahmen den Mann vorläufig fest.

Eine Überprüfung der Person ergab, dass der 53-Jährige mittels europäischem Haftbefehl nach Diebstahlsdelikten gesucht wurde.

Er wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Hamburger Haftanstalt überstellt.

