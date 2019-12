Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: In S-Bahn eingeschlafen - per Haftbefehl gesucht

Hamburg (ots)

Ein Mann war in der S-Bahn eingeschlafen. Diese sollte nach dem Halt Bahnhof Elbgaustraße ausgesetzt werden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn forderten den Mann auf, die S-Bahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und verstieß stattdessen gegen das Alkoholkonsumverbot. Zur Personalienfeststellung wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Der Mann wurde mittels Haftbefehl gesucht.

Am 14.12.2019 gegen 02:30 Uhr liefen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn durch eine S-Bahn im Bahnhof Elbgaustraße. Die S-Bahn sollte ausgesetzt werden und in die Abstellgruppe fahren. In der Bahn fanden sie einen schlafenden Mann vor.

Der 58-jährige deutsche Staatsangehörige widersetzte sich zunächst der Aufforderung, den Zug zu verlassen. Stattdessen verstieß er gegen das Alkoholkonsumverbot, indem er aus einer Dose Bier trank. Nachdem man sich gemeinsam auf den Bahnsteig begeben hatte, wurde zur Personalienfeststellung eine Streife der Bundespolizei angefordert. Die Bundespolizisten überprüften die Personalien des Mannes und stellten fest, dass dieser nach Diebstahl mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Er wurde durch die Beamten dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt.

Bei der hier erfolgten Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sache wurde eine geringe Menge einer betäubungsmittelartigen Substanz (vermutlich Marihuana) gefunden.

Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1.2 Promille.

Nachdem er den haftbefreienden Betrag von 567 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Hamburger Haftanstalt überstellt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 81 Tagen.

