POL-AA: Ostalbkreis: Drogen und Alkohol am Steuer, Unfälle

Oberkochen: Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel bei Corona-Verstoß aufgefunden

Gegen 22 Uhr am Mittwochabend stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen einen Pkw Mercedes Benz in der Heidenheimer Straße, um eine Kontrolle durchzuführen. Nachdem der Pkw angehalten hatte, versuchten zwei Jugendliche zu flüchten. Beide konnten aber nach einer kurzen Verfolgung aufgehalten werden. Der 20-jährige Fahrer verhielt sich während der nun folgenden gesamten Kontrolle aggressiv. Da der Verdacht bestand, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt. Nachdem dieser positiv erlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. In seinem Fahrzeug, in dem sich drei 17 Jahre alte Jugendliche befunden hatten, wurde eine geringe Menge Marihuana und eine Schreckschusspistole samt Munition aufgefunden. Die Jugendlichen wurden allesamt an der Kontrollstelle von ihren Eltern abgeholt, die von der Polizei verständigt worden waren. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie der Corona-Verordnung ermittelt. Zudem müssen die drei Jugendlichen ebenfalls mit Anzeigen gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Essingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 5.45 Uhr und 18.40 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Mozartstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Kradfahrer übersehen

Von einem Firmengelände kommend, fuhr ein 56-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Pkw VW Golf auf die Robert-Bosch-Straße ein. Dabei übersah er einen 17 Jahre alten Kradlenker und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem der 17-Jährige offenbar unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz musste ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer am Mittwochmittag kurz vor 12.30 Uhr zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Mit seinem Rad befuhr der 60-Jährige den Radweg der Weilerstraße in Richtung Gartenstraße, wo er stürzte, da er offenbar die Bremsen verwechselte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Bopfingen: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Pkw Toyota, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ipftreff abgestellt war. Die Schäden am Fahrzeug, die auf rund 1500 Euro geschätzt werden, entstanden am Mittwochnachmittag zwischen 15.10 Uhr und 16.20 Uhr. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020 entgegen.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Zwei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 45-Jährige am Mittwochnachmittag verursachte. Kurz nach 16 Uhr fuhr sie mit ihrem Pkw Opel von einer Grundstückausfahrt auf die Ellwanger Straße ein, wobei sie den Pkw BMW einer 37-Jährigen übersah. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr bog eine 33-Jährige mit ihrem Mercedes-Sprinter von der Amtsgasse in die Spitalstraße ein. Dabei streifte sie einen dort abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Heubach: Verbotene Übungsfahrt unter Alkoholeinwirkung

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt kontrollierten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr in der Lauterner Straße ein Fahrzeug und dessen Insassen. Dabei stellten sie fest, dass die 18-jährige Fahrerin merklich unter Alkoholeinfluss stand und eigenen Angaben zufolge auch Drogen zu sich genommen hatte. Der 44-jährige Fahrzeugbesitzer war nüchtern und Beifahrer und wollte mit der 8-Jährigen üben, da diese derzeit den Führerschein machen würde. Entsprechende Ermittlungen gegen beide Personen wurden aufgenommen. Die junge Frau musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Heubach: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter verursachte am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz zerkratzte, der in diesem Zeitraum auf einem Kundenparkplatz in der Friedrichstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

