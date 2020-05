Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 7:40 Uhr und 16:25 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Parkplatz in der Horaffenstraße abgestellten Seat bei einem unbekannten Fahrmanöver beschädigt. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 Zeugen des Vorfalls.

Mainhardt: Auffahrunfall

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines VW Multivan befuhr am Donnerstag gegen 9:30 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Backnang. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle musste er seinen Wagen anhalten. Eine nachfolgende 35-jährige Daimler-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

