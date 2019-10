Polizei Münster

POL-MS: POL-MS: Informationsveranstaltung der Polizei NRW zum Polizeiberuf

Münster (ots)

Die Polizei NRW stellt für September 2020 wieder 2500 Plätze für das Duale Studium zum Polizeikommissar/ in zur Verfügung. Auf dem Gelände des LAFP NRW BZ Münster an der Weseler Straße laden die Personalwerber des Polizeipräsidiums Münster am Montag (14.10.) um 18.00 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Personalwerber geben Einblicke in den Beruf, informieren über das Duale Studium, das dafür erforderliche Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven.

Die Informationsveranstaltung dauert etwa 2 Stunden. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail ist erforderlich. E-Mail: personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de

Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer weitere Informationen per E- Mail.

