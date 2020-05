Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Neresheim: Pkw überschlagen

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 46-jährige mit ihrem Opel die Kreisstraße von Hohenlohe in Richtung Neresheim. Durch eine kurze Unaufmerksamkeit kam sie von der Straße ab und ihr Pkw überschlug sich. Das Auto kam ca. 20 Meter entfernt in einem Acker zum Stehen. Die Autofahrerin und ihre beiden Söhne im Alter von vier und 10 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Neben der Polizei waren ein Notarzt und drei Rettungswägen an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst aus dem Acker geborgen.

