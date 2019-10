Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Einbrüche; Diebstahl von Motorroller; Betrüger macht Beute

Reutlingen (ots)

Kind mit Fahrrad verunglückt

Ein zehnjähriges Mädchen ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagmorgen, um 7.30 Uhr, schwer verletzt worden. Die Radlerin wollte am Ende der als Fahrradstraße ausgewiesenen Bellinostraße die Hindenburgstraße geradeaus in Richtung Pomologie überqueren. Ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Astra zu beachten, fuhr das Mädchen ungebremst in die Kreuzung ein. Die 34-jährige Opel-Lenkerin leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit der Radlerin nicht verhindern. Das Mädchen, das keinen Helm trug, stürzte auf die Fahrbahn. Es wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden an dem Fahrrad und dem Pkw dürfte insgesamt über 2.000 Euro betragen. (ak)

Münsingen (RT): Bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Ein 81-jähriger Mann hat sich am Montagmittag beim Sturz von seinem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Der Senior befuhr gegen zwölf Uhr die Uracher Straße und verlor wohl infolge einer kurzen Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Herrenrad. Daraufhin kam er zu Fall. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort musste der 81-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Filderstadt (ES): Einbrecher dringt in Wohnungen ein

Im Laufe des Montags hat in Bernhausen wohl ein und derselbe Einbrecher gleich zweimal zugeschlagen. Zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu einer Wohnung im Nord-West-Ring und durchsuchte anschließend mehrere Schränke. Ob er dabei auch Beute machte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Auch eine Wohnung in der Burgstraße wurde zum Ziel des Täters. In diesem Fall, der sich zwischen 7.20 Uhr und 21 Uhr ereignete, drang er gewaltsam über ein Küchenfenster ins Innere vor und stieß dort auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Oberboihinger Straße sind am Montagabend, kurz vor 20.30 Uhr, zwei Fußgänger von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 18-jährige VW-Lenkerin eine Linkskurve und erfasste wohl aufgrund eines Bedienfehlers sowie einer falschen Reaktion die beiden 24 und 27 Jahre alten Männer. Diese waren kurz zuvor aus einem Auto ausgestiegen und wurden zwischen dem VW und ihrem Wagen eingeklemmt. Der 24-Jährige wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch sein Begleiter musste in eine Klinik eingeliefert werden. Am VW der Unfallverursacherin beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Altdorf (ES): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller ist zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, im Bohnäckerweg gestohlen worden. Der mit dem Lenkerschloss gesicherte, blaue Roller der Marke Kreidler, Modell Florett City mit dem Versicherungskennzeichen REH 508 war in dieser Zeit auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Am Dienstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt. Hinweise zum Verbleib des Zweirads nimmt der Polizeiposten Neckartenzlingen unter Tel. 07127/32261 entgegen. (ak)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten, als er bei Rot über die Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden ist. Ein 30-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Maillestraße von der Kiesstraße herkommend unterwegs. Er wollte die Kreuzung mit der Neckarstraße geradeaus in Richtung Ulmer Straße überqueren. Ein 33-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Damenrad an der Kreuzung bei Rot über die Fußgängerampel von einem Bankinstitut herkommend in Richtung Landratsamt. Der Radfahrer wurde frontal von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pkw-Lenker so stark betrunken war, dass sie ihm noch an der Unfallstelle den Führerschein abnehmen mussten. Sein Ford wurde abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt über 3.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Kind beim Fangen spielen gegen Auto gerannt

Glück im Unglück hatte ein kleiner Junge, als er am späten Montagnachmittag beim Fangen spielen gegen ein vorbeifahrendes Auto gerannt und lediglich leicht verletzt worden ist. Der Sechsjährige spielte kurz nach 17.30 Uhr mit seinen Freunden in der Roßbergstraße. Hierbei rannte er ohne auf den Verkehr zu achten hinter einem Pickup zwischen am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Das Kind lief gegen die linke Fahrzeugseite einer Mercedes C-Klasse einer 47 Jahre alten Frau, die in Richtung Reußensteinweg unterwegs war. Der Junge wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim (ES): Baggerschaufel ausgewichen und zu Fall gekommen

Eine Radfahrerin ist am Montagmittag einer schwenkenden Baggerschaufel ausgewichen und zu Fall gekommen. Ein 53-Jähriger war mit dem Kleinbagger um 13.30 Uhr rückwärts in der Plochinger Straße unterwegs. Hierbei fuhr der Mann hälftig auf der Straße und dem Gehweg. Da er wenden wollte, hielt er zunächst an und schwenkte im Anschluss mit der Fahrzeugfront und der Schaufel in Richtung Fahrbahnmitte. Hierbei erkannte der Baggerfahrer eine von hinten heranfahrende, 62 Jahre alte Radfahrerin und stoppte das Wendemanöver. Die Frau erschrak über die schwenkende Baggerschaufel und wich instinktiv aus. Hierbei stürzte sie zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Teures Missgeschick

Ein teures Missgeschick ist einem Lkw-Fahrer am Montagnachmittag in der Otfried-Müller-Straße unterlaufen. Der 35-Jährige wollte gegen 15 Uhr mit seinem Lastwagen samt Anhänger in der Straße wenden. Hierzu hielt er zunächst an und stieg aus. Da er das Gespann nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, rollte es rückwärts. Der Anhänger prallte hierbei gegen einen Ticketautomaten am Eingang des dortigen Parkhauses. An dem Automaten entstand ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Am Anhänger hielt sich der Schaden mit etwa 1.000 Euro in Grenzen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Italiener von Landsmann betrogen (Zeugenaufruf)

Ein Italiener ist am Montagnachmittag von einem Landsmann um mehrere hundert Euro betrogen worden. Der 70-Jährige wurde kurz vor 16 Uhr auf dem Metzelplatz von dem Unbekannten in dessen Muttersprache angesprochen. Der Mann bat um Geld, damit er in die Heimat zurückfahren könne und gab vor, dass sie miteinander verwandt wären. Hierfür bot er dem Senior drei Uhren zu je 500 Euro an. Da der 70-Jährige nicht so viel Geld dabeihatte, wurde er von dem Täter nach Hause gefahren. Dort legte der Betrüger die Uhren ab und wartete, bis er das Geld hatte. Dann schnappte er sich die Uhren wieder und verließ fluchtartig das Haus. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 28 Jahre alt und zirka 165 bis 170 cm groß. Der Mann hat dunkelbraune, kurze Haare und war mit einem blauen Pullover bekleidet. Er soll mit einem dunkelbraunen Peugeot SUV mit italienischer Zulassung unterwegs gewesen sein. Hinweise werden an das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 erbeten. (ms)

