Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen gegen Raser und Poser: Verkehrspolizei kontrolliert über 80 Autos; 16 Fahrverbote und zwei BMW sichergestellt

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Die Beamten der Direktion Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Nordhessen setzten auch am vergangenen Wochenende ihre Kontrollen gegen Raser und "Autoposer", die durch ihr Verhalten andere belästigen oder sogar gefährden, fort. Beginnend am 1. Mai bis zum späten gestrigen Sonntagabend kontrollierten die Verkehrspolizisten gezielt über 80 entsprechende Fahrzeuge auf den Straßen in Kassel und Niestetal. 21 Geschwindigkeitsverstöße, davon 16 hohe Tempoüberschreitungen die Fahrverbote nach sich ziehen werden, sowie die Sicherstellungen von zwei BMW wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis sind nur einige der festgestellten Verstöße.

Platzverweise und zahlreiche Anzeigen

Bei den Kontrollen setzten die Beamten weiterhin auch Zivilwagen ein, die über spezielle Geschwindigkeitsmesstechnik verfügen. So ist es möglich, effektiv gegen Raser vorzugehen und auch erhebliche Geschwindigkeitsverstöße beweiskräftig zu dokumentieren. Für die 16 Fahrer, die mit hohem Tempo gemessen wurden, bedeutet das nun mindestens 80 Euro Bußgeld, ein Punkt in "Flensburg" und einen Monat Fahrverbot. Zudem fertigen die fachkundigen Verkehrspolizisten bei den Kontrollen sechs Anzeigen, weil bei Fahrzeugen aufgrund nachträglicher Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Darüber hinaus stellten sie an den vier Tagen zahlreiche weitere Verkehrsverstöße fest: Sechs Fahrer mit Handy am Steuer, zwei Rotlichtfahrten, zwei Mal "unnötiges Hin- und Herfahren", zwei Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotswidriges Rechtsüberholen, ein Abstandsverstoß, die Entstempelung eines Kennzeichens wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und acht Anzeigen wegen Fahrzeugmängeln. Zu guter Letzt erteilten die Beamten sechs Platzverweise gegen Fahrer, die durch ihr Fahrverhalten auffielen.

Endstation Gutachter

Wie bereits am Wochenende zuvor, als die Verkehrspolizisten einen verkehrsuntauglichen Mercedes CL 500 sichergestellt hatten, bedeuteten die jüngsten Kontrollen für zwei Autobesitzer das vorläufige Ende des Zurschaustellens ihrer hochmotorisierten Wagen. Die Beamten stellten zwei BMW, einen 550 und 335i, sicher, bei denen nachträgliche Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben dürften. Diese beiden Wagen werden zur Stunde im Polizeipräsidium durch einen Kfz-Sachverständigen begutachtet. Alles in allem erwartet die betroffenen Fahrzeughalter neben einem Bußgeld über 135 Euro noch zusätzliche Gesamtkosten in Höhe eines vierstelligen Betrages wegen Gutachten, Abschleppung, Neuteilen, TÜV-Abnahme und Zulassung.

Die Kasseler Polizei wird nicht zuletzt wegen dieser Ergebnisse auch weiterhin Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Raser und "Poser" durchführen und konsequent gegen diejenigen vorgehen, die andere durch ihre Verhalten belästigen oder gefährden.

