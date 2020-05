Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Tankstelle- Täter flüchtet ohne Beute: Zeugen in Wehlheiden gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum gestrigen Sonntag in eine Tankstelle im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingebrochen, machte dabei aber keine Beute. Ob der Einbrecher möglicherweise gestört wurde, ist bislang noch ungeklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Eine Anwohnerin der Gräfestraße hatte um 03:25 Uhr Scheibenklirren gehört und über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen nur wenige Augenblicke später fehlte von dem Täter, der eine Scheibe an der Tankstelle eingeschlagen hatte, bereits jede Spur. Ob der Einbrecher in den Verkaufsraum eingestiegen war, ist bisher nicht bekannt. Der Täter machte keine Beute, richtete aber einen Sachschaden von 500 Euro an.

Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell