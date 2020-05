Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Witzenhausen (Werra-Meissner-Kreis): Korrekturmeldung zu: Tragischer Unglücksfall: Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster und verstirbt

Kassel (ots)

Witzenhausen (Werra-Meissner-Kreis):

Bitte beachten Sie unsere Pressemitteilung unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4586557

In unserer o.a. Pressemitteilung ist ein Fehler zu korrigieren. Der Ereignisort befindet sich nicht in der Erfurter Strasse, sondern in der Thüringer Straße.

Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.

