Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Brandstiftungen in der Kasseler Innenstadt: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Brennende Mülltonnen, die vor einem Hauseingang sowie im Flur eines Wohn- und Geschäftshauses abgestellt waren, führten in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Innenstadt zu Sachschäden von rund 20.000 Euro. In beiden Fällen konnten die Brände rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden, bevor noch größerer Schaden entstand oder Personen verletzt wurden. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei gehen davon aus, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden und ermitteln nun wegen Brandstiftung. Sie suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Der erste Brand in der Oberen Königsstraße, Ecke Wilhelmsstraße, rief gegen 3 Uhr die Beamten des Polizeireviers Mitte und die Feuerwehr auf den Plan. Die brennende Tonne vor einem Hauseingang konnte schnell gelöscht werden, allerdings war durch die Hitzeentwicklung die Scheibe eines dortigen Geschäfts zerbrochen. Den Schaden beziffern die Polizisten auf etwa 5.000 Euro.

Nur wenige Minuten später wurde der Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Fünffensterstraße, gegenüber der Neuen Fahrt, gemeldet. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Teile des Hauses verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen waren die im Hausflur stehenden Mülltonnen in Brand gesetzt worden, wodurch Verrußungen an den Wänden entstanden und der Putz abplatzte. Der Sachschaden in dem Hausflur beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizisten auf rund 15.000 Euro.

Die Ermittler des K 11 gehen davon aus, dass beide Taten auf das Konto desselben unbekannten Täters gehen. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

