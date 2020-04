Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Tierarztpraxis in der Kölnischen Straße eingebrochen. Dort erbeuteten die Täter lediglich einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen gestern Abend, 19:15 Uhr, und dem heutigen Morgen, 09:00 Uhr, eingrenzen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der Praxis verschafft, die sich im Untergeschoss eines Mehrparteienhauses nahe der Annastraße befindet. Auf ihrem Beutezug stahlen sie das Trinkgeld der Mitarbeiter und flüchteten anschließend wieder über das Fenster nach draußen.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

