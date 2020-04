Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht: Kripo sucht Zeugen in Fuldatal

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Eine ausgelöste Alarmanlage vertrieb in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen Unbekannte bei ihrem Einbruchsversuch in eine Tankstelle. Ob der nächtliche Einbruch auf das Konto derselben unbekannten Täter geht, die bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Tankstelle eingebrochen waren (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4582053 berichtet), ist bislang noch ungeklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei erbitten Zeugenhinweise.

Eine Anwohnerin der Veckerhagener Straße war gegen 01:10 Uhr von der Alarmanlage der Tankstelle aus dem Schlaf gerissen worden und hatte die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord fehlte von den unbekannten Tätern bereits jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatten die Einbrecher eine Tür gewaltsam geöffnet und dadurch die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter gelangten offenbar nicht in den Verkaufsraum und flüchteten ohne Beute. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Wer in der Nacht zum heutigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

