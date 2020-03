Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Festnahme von Fahrraddieben (21.03.2020)

Konstanz (ots)

Die Festnahme von drei Fahrraddieben im Alter von 44, 32 und 29 Jahren durch Polizeibeamte des Polizeireviers Konstanz gelang in der Nacht zum heutigen Sonntag in der Wollmatinger Straße im Stadtteil Petershausen-West. Nach dem Hinweis eines Anwohners, dass sich mehrere Personen mit einem Bolzenschneider an den am Fahrradständer eines Wohngebäudes abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen, führte der sofortige Einsatz des Polizeireviers zur Festnahme auf frischer Tat. Zwei Tatverdächtige waren gerade im Begriff, zwei weggenommene Mountainbikes wegzuschieben, der dritte versuchte erfolglos, den Bolzenschneider in einer Hecke verschwinden zu lassen. Gegen die drei aus unterschiedlichen osteuropäischen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union stammenden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls eingeleitet. Da die Tatverdächtigen jeweils einen Wohnsitz im Stadtgebiet nachweisen konnten, wurden sie nach der Feststellung der Personendaten auf freien Fuß gesetzt.

