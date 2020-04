Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rubbellose bei Einbruch in Tankstelle gestohlen: Zeugen in Fuldatal gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Auf Rubellose hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum heutigen Montag in eine Tankstelle in Fuldatal-Ihringshausen eingebrochen sind. Die Einbrecher hatten eine Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei erbitten Zeugenhinweise.

Eine Zeitungszustellerin hatte um 04:20 Uhr die eingeschlagene Scheibe in der Veckerhagener Straße, nahe des Pfingstwegs, bemerkt und über den Notruf 110 die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Die anderen Waren der Tankstelle interessierten die Einbrecher offenbar nicht, denn außer den Lotteriescheinen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Wann genau der Einbruch stattfand, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell