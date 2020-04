Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Überfall auf Einkaufsmarkt: Täter flüchteten Richtung Brückenhofsiedlung; weitere Hinweise erbeten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 21:41 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4583511 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raubüberfall.

Kassel-Oberzwehren: Nachdem zwei bislang unbekannte und mit Schusswaffen bewaffnete Täter am gestrigen Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in der Mattenbergstraße im Stadtteil Oberzwehren überfielen, ergaben die weiteren Ermittlungen der Kripo, dass die Räuber von dem Geschäft in Richtung Brückenhofsiedlung geflüchtet waren. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun weitere Hinweise von Zeugen zu bekommen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Flucht der Täter gemacht haben.

Die zwei maskierten Täter hatten das Geschäft an der Ecke zur Kronenackerstraße gegen 19 Uhr überfallen und den Markt durch eine rückwärtige Tür betreten. Dort trafen sie auf zwei Bedienstete, die gerade im Begriff waren, den Markt zu schließen. Unter Vorhalt von Schusswaffen dirigierten die Täter die beiden Mitarbeiterinnen in das Marktleiter-Büro und zwangen sie dort zur Öffnung des Tresors sowie zur Herausgabe des Bargelds. Anschließend flüchteten sie aus dem Gebäude, wie nun bekannt ist, in Richtung Brückenhofsiedlung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: - männlich, schwarze Jacke, grauer Kapuzenpullover, schwarze Wollmütze, weiße Einweghandschuhe, weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, blaue Gesichtsmaske (so genannte OP-Maske)

2. Täter:

- männlich, dunkelblaue Jacke mit Kapuze, darunter blaue Baseballkappe, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe, schwarzer Rucksack mit schwarzer Schnalle in der Mitte, blaue Gesichtsmaske (so genannte OP-Maske)

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Flucht der Räuber in Richtung Brückenhofsiedlung gemacht haben und den Ermittlern des K 35 weitere Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

