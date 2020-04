Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Mülltonnenbrände in Kassel in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel (Wesertor, Forstfeld): Drei Mülltonnenbrände an verschiedenen Stellen ereigneten sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte und Ost gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und schließen einen Zusammenhang der Brände nicht aus. Sie ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Brandentstehungen oder auf die Verursacher geben können.

Der ersten beiden Brände wurden den Beamten des Reviers Ost gegen 23.48 Uhr aus der Ochshäuser Straße gemeldet. Dort war eine grüne Altpapierplastiktonne in Flammen aufgegangen und beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Kurz darauf, gegen 23.57 Uhr musste die Feuerwehr Kassel und Polizei dann zu einem zweiten Brand in den Forstbachweg, Höhe Hausnummer 49 ausrücken. Dort war ebenfalls ein Papiercontainer in Brand geraten, der dadurch leicht beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf hätte das Feuer auch auf danebenstehende weitere Mülltonnen übergreifen können. Durch Bewässern konnte dies durch die schnell eingreifende Feuerwehr verhindert werden. In diesem Fall wird der Sachschaden auf weitere 50 Euro geschätzt.

Dritter Brand in der Innenstadt

Gegen 02.15 Uhr ereignete sich noch ein Mülltonnenbrand in der Artilleriestraße. Hier zündeten die Täter einen größeren Papiercontainer an, der sofort abbrannte und dadurch zerstört wurde. Das Feuer griff auf danebenstehende weitere Papiercontainer über und zerstörte auch diese. Der Brand konnte auch dort durch die Feuerwehr Kassel bekämpft werden. Die Container waren aber nicht mehr zu retten, sodass ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

