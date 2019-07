Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfall im Gegenverkehr

Schwelm (ots)

Am 16.07. gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wupperstraße. Ein 22-jähriger Mann aus Radevormwald befuhr mit seinem grauen Pkw VW die Straße in Fahrtrichtung Langerfeld. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte seitlich mit einem ihm entgegenkommenden 55-jährigen Schwelmer in seinem weißen Pkw VW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schwelmer wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund eines vorangegangenen Drogenkonsums wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

