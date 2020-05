Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Witzenhausen (Werra-Meissner-Kreis): Tragischer Unglücksfall: Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster und verstirbt

Kassel (ots)

Witzenhausen (Werra-Meissner-Kreis):

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am heutigen Tag um kurz vor 13:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Erfurter Straße in Witzenhausen.

Wie die Beamten der Polizeistation Witzenhausen berichten, stürzte ein vier Jahre altes Kind aus dem Fenster einer im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung.

Sofort alarmierte Rettungskräfte, darunter auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers aus Göttingen, kämpften über eine Stunde lang um das Leben des Jungen, der letztendlich aber noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Kriminalpolizei Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegen jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Familie des Jungen wird durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

