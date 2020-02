Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfallflucht - Unfallflüchtigter wird von einem Unfallzeugen verfolgt

Fröndenberg (ots)

Am 01.02.2020, gegen 19.05 Uhr, befuhr eine 25jährige Fahrzeugführerin aus Fröndenberg mit ihrem Fahrzeug die Wilhelm-Feuerhake-Straße stadtauswärts. In Höhe des Ortsausgangsschildes kam ihr ein Fahrzeug eines 56jährigen Fahrzeugführers aus Fröndenberg entgegen, welches nach Zeugenaussagen leicht in den Gegenverkehr geriet. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge, sodass an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Der 56jährige setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei seiner "Flucht" wurde er durch einen Unfallzeugen verfolgt, sodass die inzwischen alarmierte Polizei den 56jährigen antreffen und kontrollieren konnte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 56jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro.

