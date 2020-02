Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Selm (ots)

Am 31.01.2020 (Fr.), gegen 10:55 Uhr, kam es in Selm auf der Straße Sandforter Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 11-jährige Fahrradfahrerin befand sich bei einer Gruppe Radfahrern auf dem Sandforter Weg und fuhr auf dem Radweg in westlicher Richtung. An der Einmündung Lange Straße beabsichtigte sie links in die Lange Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 31-jährigen Frau aus Selm, welche die Gruppe Radfahrer ordnungsgemäß überholen wollte. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

