POL-AA: Ostalbkreis: 30-Jähriger durch Schläge verletzt, Vorfall in Postfiliale, Unfälle

Aalen: 30-Jähriger durch Schläge verletzt

Schwellungen im Gesicht erlitt ein 30-Jähriger, nachdem er von Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann hielt sich am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr am Bussteig 4 beim Zentralen Omnibusbahnhof auf, wo er von mehreren Mitgliedern einer Gruppe Männer angegangen wurde. Nach den Schlägen flüchteten die von dem 30-Jährigen als Syrer beschriebenen Täter. Noch während Beamte des Polizeireviers Aalen nach den Unbekannten im Stadtgebiet fahndeten, teilte der 30-Jährige mit, dass diese wieder zum Bahnhof zurückgekehrt und dass einer davon in den Zug in Richtung Stuttgart eingestiegen sei. Der betreffende Mann ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Er trug eine weiße Jacke, eine Jeanshose und hatte einen 3-Tage-Bart. Auch die anderen Täter wurden von ihm als ca. 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen, das Hinweise unter Telefon 07361/5240 entgegen nimmt.

Aalen: Streit wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung

Beim Eintreten in die Postfiliale in der Friedrichstraße weigerte sich ein bislang Unbekannter am Donnerstag, die derzeit vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als er von eingesetzten Security-Mitarbeitern darauf hingewiesen wurde, reagierte er provokant, wodurch es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Der Unbekannte, dem ein Hausverbot ausgesprochen wurde, versuchte gegen 17.40 Uhr noch einmal, ohne die entsprechende Sicherheitsmaßnahme in die Postfiliale zu gelangen. Als es ihm auch dieses Mal verwehrt wurde, beleidigte er die Angestellten. Von den Postmitarbeitern wurde der Unbekannte als ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er hat schwarze Haare, die mit einem modernen Seitenscheitel frisiert sind. Bekleidet war er mit einer weißen Hose und einem grauen T-Shirt. Hinweise auf ihn nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 82-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw Opel einen in der Oesterleinstraße abgestellten Pkw Suzuki, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz nach 14 Uhr stellte eine 60-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Hofherrnstraße ab. Hierbei sicherte sie den Pkw offenbar nicht ausreichend ab, wodurch dieser sich selbständig machte und gegen einen geparkten Pkw VW Golf rollte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Curfeßstraße missachtete ein 75-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr die Vorfahrt einer 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Seat Leon und BMW Mini entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro.

Neuler: 5000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Ziegelstraße / Daimlerstraße missachtete ein 19-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Vorfahrt eines 28 Jahre alte Seat-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Westhausen: Herabfallender Stein beschädigt Fahrzeug

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr entstand, als von einem die B 29 Höhe Westhausen fahrenden Lkw ein kleiner Stein herabfiel, der das Dach eines entgegenkommenden Pkw BMW beschädigte. Hinweise auf den Verursacher, der in Richtung Lauchheim fuhr, bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Unterschneidheim-Zöbingen: Zeugenhinweise erbeten

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit einem Linienbus die Ortsdurchfahrt in Unterschneidheim-Zöbingen. Dort wurde der Bus, der in einer Kolonne fuhr, vom einem 44-jährigen Fahrer eines schwarzen VW-Busses überholt. Aufgrund Gegenverkehr musste dieser seinen Überholvorgang jedoch abbrechen und knapp vor dem Bus wieder einscheren. Der Busfahrer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Verärgert betätigte er daraufhin die Hupe, woraufhin der 44-Jähriger seinerseits nun grundlos stark abbremste. Ein zweites Mal musste der Fahrer des Linienbusses nun eine Bremsung einleiten, um einen Kollision zu vermeiden. Dieser Vorgang wiederholte sich offenbar mehrfach. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet - 14.000 Euro Sachschaden

Von der Bahnhofstraße kommend, bog eine 22-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pkw Hyundai in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah sie den Pkw BMW eines 26-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 14.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Iggingen: Unfallflucht

Bereits am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Ford, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Osterwiesenstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein 27-Jähriger verursachte am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand. Um an einem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren, wich er mit seinem Audi Q7 in der Weißensteiner Straße auf die linke Fahrspur aus. Da ihm dort jedoch ein Fahrzeug entgegenkam, steuerte er wieder zurück, wobei er den geparkten Pkw Audi A3 streifte.

Waldstetten: Unfall an der Tankstelle

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Gmünder Straße kam es am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Jeep-Fahrer sowie einer 73 Jahre alten Ford-Fahrerin, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Sachschaden hinterließ ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstag, als er zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr einen Mercedes-Sprinter beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Buchstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr ereignete. Auf der Landesstraße 1075 zwischen Herlikofen und Schwäbisch Gmünd setzte ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Opel zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Dabei übersah er, dass ein ihm nachfolgender Motorradfahrer seinerseits bereits am Überholen war. Er streifte das Motorrad, wodurch der 72 Jahre alte Biker zu Boden stürzte. Er wurde bis zum Eintreffen des Notarztes von einem ortsansässigen Arzt betreut und anschließend stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des vorausfahrenden Lkw, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

