Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hinweise zu Fahrradunfall gesucht, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradunfall-Pärchen gesucht

Als ein 75-jähriger Radfahrer am Sonntag, 26.04. auf dem Waldweg im Bereich Ebnat/Rotstein/Maria Eich gegen 10 Uhr unterwegs war und an einem Pärchen mit zwei nicht angeleinten Hunden vorbeifuhr, das auf einer Parkbank saß, wurde er von den Hunden von hinten angesprungen und stürzte. Der Hundehalter erkundigte sich bei dem Radfahrer nach dessen Wohlbefinden und bedauerte den Vorfall. Anschließend kehrte er zu seiner Begleiterin auf die Parkbank zurück. Der Geschädigte spürte erst später Schmerzen an der Hüfte und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Polizei Aalen bittet nun nachträglich um Hinweise auf das Pärchen bzw., dass diese sich selbst unter Telefon 07361/5240 meldet.

Neuler: Spiegelstreifer

Auf der K 3333 kam am Freitagvormittag eine 24-jährige Daimler-Lenkerin gegen 10.20 Uhr aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und streifte dabei mit ihrem Außenspiegel den Außenspiegel einer entgegenkommenden 40-jährigen Audi-Lenkerin. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Vorrang missachtet

Als am Freitagmorgen ein Pkw-Lenker gegen 7.40 Uhr auf der Weißensteiner Straße stadtauswärts fahrend nach links in ein Tankstellegelände einbog, übersah er zunächst eine Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Beide Beteiligte bremsten dann beim Erkennen zeitgleich ab, so dass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Obwohl der Pkw-Lenker danach einen entgegenkommenden Krad-Lenker bemerkte, setzte er seinen Abbiegevorgang fort. Der Krad-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Mutlangen: Einbruch in Ladengeschäft

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hebelte ein Unbekannter die Eingangstüre eines Geschäftes in der Straße In der Breite auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Er durchsuchte die geöffnete Registrierkasse und hebelte anschließend im Aufenthaltsraum mehrere Schränke auf und entwendete aus einem Schrank aus einer Geldkassette einen kleineren Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

