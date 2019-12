Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher erbeuten Tresor

Borken (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Röntgenstraße in Gemen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Tresor. Diesen transportierten sie vermutlich mit einer Sackkarre ab, die sie am Tatort vorfanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

