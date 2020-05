Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung, Randalierer in Treppenhaus, Streit eskaliert, etc.

Aalen (ots)

Crailsheim: Reifen zerstochen

An einem zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 7:30 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellten Ford Focus hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand alle Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 480-0.

Crailsheim: Betrunkener randaliert in Treppenhaus

Ein Anrufer meldete am frühen Sonntagmorgen kurz vor 5:00 Uhr, dass ein Betrunkener im Treppenhaus seines Wohnhauses in der Goldbacher Straße lärmen würde. Die Eingesetzten Polizeibeamten trafen den polizeibekannten 43-Jährigen dort in dem Treppenhaus an. Da er nicht in dem besagten Wohnhaus wohnt und stark betrunken war, wurde er von den Polizeibeamten zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf Straße

Beim Einfahren von einer Parkfläche auf die Horaffenstraße übersah am Samstag gegen 19:15 Uhr eine 36-jährige Skoda-Fahrerin einen auf der Straße fahrenden VW eines 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Untermünkheim: Streitigkeiten eskalieren

Am Samstag kurz nach 17:00 Uhr kam es zwischen einem Ehepaar und einem 45-jährigen Mann aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hier beleidigte der 415-Jährige zunächst das Ehepaar. Dann ging er die 53-jährige Frau auch körperlich an. Als ihr Ehemann dazwischen ging, erlitten sowohl der 45-jährige, als auch der 56-Ehemann leichte Verletzungen. Der Angreifer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,96 Promille. Ihm droht nun eine Anzeige.

Schwäbisch Hall: Jugendliche auf Schuldach

Aufgrund von Bauarbeiten ist ein Schulgebäude in der Max-Eyth-Straße komplett von einem Baugerüst umgeben. Ein Anrufer meldete am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr, dass sich dort auf dem Dach des Gebäudes Jugendliche aufhalten würden. Eine Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall ergab, dass fünf Jungen im Alter von 13-16 Jahren auf dem Gebäude aufhielten. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ihre Eltern wurden informiert.

Ilshofen: Motorradfahrer überfährt Igel und stürzt

Am Montagmorgen kurz nach 2:00 Uhr war ein 17 Jahre alter Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades auf der L2218 von Crailsheim in Richtung Ilshofen unterwegs. Hierbei überfuhr der Motorradfahrer einen Igel und kam daraufhin zu Fall. Der junge Biker blieb unverletzt. An der Yamaha-Maschine entstand Sachschaden von 500 Euro.

