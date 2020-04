Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Alleinunfall am Freitagabend, 17. April 2020, ist ein 16-jähriger Fahrradfahrer in Gelsenkirchen-Ückendorf schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 18.30 Uhr mit einem weiteren Jugendlichen auf einem Parallelweg der Wickingstraße unterwegs, als er offenbar in einem bergab verlaufenden Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und gegen zwei geparkte Autos prallte. Dabei zog sich der 16-Jährige Verletzungen zu, die zunächst vor Ort versorgt wurden, ehe der Jugendliche mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und benachrichtigte die Eigentümer der beschädigten Fahrzeuge.

