Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeuge in Gelsenkirchen- Horst beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Am 19.04.2020 um 02.38 Uhr kam es auf der Steinrottstraße in Gelsenkirchen- Horst zu Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Zeugen beobachteten 3 Tatverdächtige, die Spiegel von Pkw abtraten. Die drei zwischen 18 und 20 Jahre alten Personen aus Gladbeck, Gelsenkirchen und Essen konnten in Tatortnähe festgenommen werden. Ein Tatverdächtiger wurde ins Polizeigewahrsam verbracht, nachdem er die Beamten beleidigt hatte. Die anderen erhielten einen Platzverweis. Die drei müssen nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen die Corona Schutzverordnung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Hartmann, EPHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell