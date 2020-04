Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter nach Brand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt Am Dördelmannshof in Ückendorf entstand am frühen Samstagmorgen, 18. April, hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zudem erlitt ein 36-jähriger Gelsenkirchener leichte Verletzungen. Gegen 2.40 Uhr wurden die Rettungskräfte von Anwohnern alarmiert. Als sie am Brandort eintrafen, standen ein Bürocontainer, ein Lkw mit Anhänger und ein Lkw-Anhänger in Flammen. Diese griffen noch auf zwei Autos, einen Pkw-Anhänger und ein weiterer Container über. Der 36-jährige Anwohner, der den Brand auch bemerkt hatte, versuchte noch, die Flammen mit einem Gartenschlauch abzulöschen. Hierbei atmete er Rauchgase ein. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt, ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell