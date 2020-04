Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 38-Jährige attackiert Rettungssanitäter und Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Eine 38-jährige Gelsenkirchenerin hat am Freitagmorgen um 9 Uhr auf der Wanner Straße in Gelsenkirchen-Altstadt gegen eine Behandlung durch Rettungssanitäter rebelliert. Zuvor hatten Passanten dort eine offenbar hilflose und augenscheinlich alkoholisierte Person gemeldet. Als die Sanitäter eintrafen, versuchte die 38-Jährige, einen der Helfer zu schlagen und warf mit Mülltonnen um sich. Die Sanitäter zogen sich daraufhin in den Rettungswagen zurück und verständigten die Polizei. Die Frau schlug und trat danach mehrfach gegen die Beifahrertür und beschädigte diese. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten war sie weiter aggressiv und schlug um sich. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, die Beamten fertigten eine Anzeige.

