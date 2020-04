Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Süßigkeiten-Dieb gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Cranger Straße in Erle sucht die Polizei den flüchtigen Täter. Dieser stahl dort am Donnerstagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, ein Paket mit Schokoriegeln und wurde dabei von der Filialleiterin beobachtet. Die 49-jährige Marktangestellte sprach den Dieb an und versuchte, ihn festzuhalten. Der Ertappte stieß sein Gegenüber zu Boden und flüchtete zu Fuß über die Cranger Straße in Richtung Schulstraße. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und sah ungepflegt aus. Der Gesuchte hat keine oder stark beschädigte Zähne und trug eine braune Winterjacke mit Fellkragen sowie eine graue Jeans. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und will gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) der 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

