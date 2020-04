Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand am Mittwochvormittag, 15. April, in einem Mehrfamilienhaus an der Rotthauser Straße in Rotthausen wurde ein 61-jähriger Gelsenkirchener vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach gegen 11.05 Uhr im Schlafzimmer einer Obergeschosswohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell