Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger weicht PKW mit Sprung zur Seite aus - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem rücksichtslosen Fahrmanöver auf dem Parkplatz des Amphitheaters an der Grothusstraße in Horst am vergangenen Sonntag, 12. April 2020, sucht die Polizei Zeugen. Ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener, der mit seinem Hund auf dem Parkplatz um 21.20 Uhr spazieren ging, gab an, dass plötzlich ein schwarzer BMW mit Gelsenkirchener Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren sei. Nur durch einen Sprung zur Seite habe sich der Mann retten können. Dabei verletzte er sich leicht. Das Auto entfernte sich danach mit hoher Geschwindigkeit, ohne sich um den Mann zu kümmern. Eine Zeugin bestätigte den Vorfall. Am Steuer soll ein etwa 30 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur und Dreitagebart gesessen haben. Beifahrerin war eine Frau. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209/ 365-6231 oder an die Leitstelle unter -2160.

