Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte werden bei Einsatz mit Flaschen beworfen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 11. April 2020, sind Polizeibeamte um 20.10 Uhr zur Ückendorfer Straße in Ückendorf alarmiert worden. Dort waren drei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen, ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener, schlug dabei nach übereinstimmenden Zeugenaussagen einen 54 Jahre alten Gelsenkirchener und zerstach den Fahrradreifen eines 51-jährigen Gelsenkircheners mit einen Messer. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten das Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Zudem fanden sie in einem Abfalleimer einen Schlagring, mit dem der Beschuldigte ebenfalls gedroht haben soll. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige. Während sie den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie aus einem angrenzenden Wohnhaus mit zwei gefüllten PET-Flaschen beworfen, blieben aber unverletzt, da die Flaschen sie nicht trafen. Die Beamten gingen daraufhin in das Haus und nahmen die Personalien von vier Männern auf, die für den Wurf in Frage kommen könnten. Hierzu fertigten sie eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell